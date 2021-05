Rabiat: In Gottes Namen – die katholische Kirche und der Missbrauch

Wirklich überraschen dürfte es wohl niemanden mehr: Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage würden lediglich 15 Prozent der Deutschen die katholische Kirche als vertrauenswürdige Institution bezeichnen – und das, obwohl Katholiken mehr als ein Viertel der Bevölkerung hierzulande ausmachen. Die Missbrauchsvorwürfe der vergangenen Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. In der Radio-Bremen-Reportage "Rabiat: In Gottes Namen" spricht Filmemacher Dennis Leiffels mit Opfern, sucht nach Antworten und wirft einen Blick in seine eigene Jugend, die er zum Teil in einer christlichen Jugendgemeinde verbrachte.