Jupiter's Legacy: Kritik zu Netflix-Serie

Die Superhelden übergeben in "Jupiter's Legacy" den Staffelstab an den Nachwuchs. Es fliegen ordentlich die Fetzen, doch teilweise ertrinkt die neue Netflix-Serie im eigenen Pathos.

Für viele kleine Kinder ist der eigene Papa ein Superheld. Die ab Freitag, 7. Mai, abrufbare Netflixserie "Jupiter's Legacy" beweist: Es ist wahrlich kein Zuckerschlecken, wenn der Vater über besondere Kräfte verfügt. Denn selbst Superhelden altern – wenn auch langsamer: Nachdem sie etwa 100 Jahre lang die Menschheit beschützt haben, reichen die Mitglieder der "Union of Justice" den Stab an ihre nicht minder begabten Kinder weiter. Diese haben ihre liebe Mühe und Not, dem Ideal zu entsprechen und den Erwartungen gerecht zu werden – ein Super-Generationenkonflikt als Effekt-Spektakel.

Spätestens seit Spider-Man weiß der geneigte Fan von Comic-Superhelden, dass große Macht große Verantwortung mit sich bringt – diese humoristische Referenz wird direkt in Folge eins eingebaut. Und diese Verantwortung kann zur schweren Bürde werden. Dies gilt insbesondere für die im Mittelpunkt stehende Familie Sampson. Daddy Sheldon alias Utopian (Josh Duhamel) stellt insbesondere in Sachen Moral extrem hohe Ansprüche an seine Kinder. Schließlich soll schon bald jemand in seine übergroß wirkenden Fußstapfen treten und dabei einem alten Kodex folgen: Völlig unabhängig von dem, was passiert, es wird unter keinen Umständen getötet.