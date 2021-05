Jessica Paszka und Johannes Haller: Das Baby ist da

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilte sie ein Bild, das eine kleine Babyhand zeigt, die von zwei erwachsenen Händen liebevoll umschlossen wird. Dazu schrieb Paszka: "Welcome Home!" – und verriet den exotischen Namen der Kleinen: Hailey-Su. Vater des Mädchens ist Paszkas Verlobter Johannes Haller.

Der Reality-TV-Star ("Promi Big Brother", "Bachelor in Paradise") teilte das Motiv ebenfalls auf seinem Profil und holte zu einer emotionalen Liebeserklärung an seine Tochter aus. "Ich verspreche, dich bedingungslos zu lieben", schrieb der 33-Jährige. Weiterhin versicherte er, dem Kind "ein Vorbild an Tugend" zu sein und "deinen Verstand und dein Herz zu nähren".