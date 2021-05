Rolling: Ross Antony moderiert Quiz-Show – und seine Mama ist stolz

Mit Glück und Wissen kommt man in der neuen SAT.1-Quizshow "Rolling – Das Quiz mit der Münze" zum Ziel. Ross Antony moderiert das Format am Vorabend, das es in England schon länger gibt. Dass der Allrounder nun eine Quizshow in Deutschland moderiert, findet nicht nur seine Mutter unglaublich.

"Als Engländer eine Quiz-Show in Deutschland zu moderieren, das ist schon was! Selbst wenn man mich nicht mag, muss man das zugeben", sagt Ross Antony. "'Rolling – Das Quiz mit der Münze' ist eine große Herausforderung für mich: Städte, Flüsse, Eigennamen, … – jeder, der eine Fremdsprache spricht, weiß, das ist in einer anderen Sprache mit am schwersten – und das findet meine Familie auch toll. Sie ist stolz, und ich bin es auch ein klitzekleines bisschen." Besonders stolz ist Ross' Mutter: "Meine Mama meinte zu mir: 'Vor 20 Jahren konntest Du kein Wort Deutsch und jetzt moderierst Du eine Quiz-Show. Das ist einfach unglaublich.'"

Doch worum geht es in "Rolling – Das Quiz mit der Münze" überhaupt? Drei Teams, bestehend aus einem/einer Kandidat*in und einem Promi, treten gegeneinander an. In 15 Runden versuchen die Paare, eine Münze in einen der zehn Slots der "Rolling-Maschine" zu rollen und damit Geldsummen in unterschiedlichen Höhen zu erspielen. Wer die anschließende Frage richtig beantwortet, dessen errollter Betrag wandert in den eigenen Jackpot.

In jeder Runde ist es möglich, den Betrag zu erhöhen oder alles zu verlieren. Nur das Team mit der höchsten Summe auf dem Konto hat im großen Quiz-Finale die Chance, mit einem letzten Münzwurf alles zu gewinnen – oder die Kandidat*innen müssen mit leeren Händen nach Hause gehen. "Das Quiz ist unglaublich spannend – wenn die Münze rollt, halten alle die Luft an, denn da kann sich das ganze Spiel auf einen Schlag ändern", erklärt Ross Antony.

Das Glück spielt in der Show also eine entscheidende Rolle. Kann Ross Antony sich noch erinnern, wann er selbst mal richtig viel Glück gehabt hat? "Ich arbeite hart und viel, aber ganz ohne Glück geht es einfach nicht", sagt der Entertainer, der in Deutschland durch die Castingshow "Popstars" bekannt wurde. "Einer meiner größten Glücksmomente war, als ich Paul – meinen Mann – auf einer Party kennengelernt habe. Eigentlich hatte ich an dem Tag keine Lust hinzugehen, habe mich aber überreden lassen. Jetzt sind wir schon 20 Jahre zusammen, davon 14 glücklich verheiratet. Mein zweiter Glücksmoment war, als ich damals den Job in Aachen beim Musical "Catherine" bekommen habe. Ohne ihn wäre ich nie nach Deutschland gekommen und meine Karriere wäre vielleicht nie so erfolgreich verlaufen."

"Rolling – Das Quiz mit der Münze" läuft ab 10. Mai 2021, immer montags bis freitags um 18.00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.



