Pink änderte wegen Corona-Erkrankung ihr Testament

"An einem Punkt, an dem ich dachte, es sei für uns vorbei, rief ich meine beste Freundin an und sagte: Du musst Willow sagen, wie sehr ich sie geliebt habe", erzählte die Musikerin im Gespräch mit dem amerikanischen Sender "Extra". Sie hätte sich in einem so schlechten Gesundheitszustand befunden, dass sie ihr Testament neu aufgesetzt habe, so die "Just Give Me A Reason"-Sängerin. Die Erkrankung sei für sie "sehr, sehr beängstigend und sehr schlimm" gewesen.