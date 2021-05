Die große "Terra X"-Show im ZDF: das sind die Promi-Kandidaten

Jeweils am frühen Sonntagabend kombinieren die meist höchst sehenswerten, anschaulich aufbereiteten "Terra X"-Dokumentationen im ZDF spannende Wissenschaftsthemen aus Naturkunde, Geschichte oder Technik. "Die große 'Terra X'-Show" ist die Unterhaltungsvariante dazu – am Hauptabend. Vielzweck-Moderator Johannes B. Kerner lässt in der Mittwochs-Quizsendung Prominente zu Wissens- und Spielduellen antreten. Der Siegpreis von 20.000 Euro für das Gewinnerteam soll dabei für einen guten Zweck gespendet werden.