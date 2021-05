"Jenke.Crime": Warum werden Menschen zu Schwerverbrechern?

Jenke von Wilmsdorffs trifft in seinem neuen Format "Jenke.Crime" Männer, die sich für eine "Karriere" als Schwerverbrecher entschieden haben. Was trieb sie an?

"Ich entführe die Zuschauer in eine Parallelwelt", sagt Jenke von Wilmsdorff in die Kamera. "Ich reise an Tatorte – und an Abgründe. Ich treffe Zeugen und Opfer. Denn nur, wer alle Seiten kennt, kann sich ein Bild machen." Vor allem aber – und das ist das Besondere an Jenke von Wilmsdorffs zweiten Format beim neuen Sender ProSieben – setzt er sich mit Verbrechern an einen Tisch und diskutiert mit ihnen in der Gruppe über Ursachen, den Kick und die Schmerzen eines kriminellen Lebens.