Billie Eilish über Missbrauch: "Es ist überall"

2019 war das Jahr von Billie Eilish: Erst startete sie mit ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" weltweit durch, erreichte in 17 Ländern Platz eins der Albumcharts. Dann folgte die Krönung bei den Grammys, wo die Künstlerin fünf der begehrten Preise abräumte. Seither spielt die 19-Jährige, die zuletzt mit zwei weiteren Grammys (unter anderem für den Bond-Song "No Time To Die") ausgezeichnet wurde, in der obersten Pop-Liga mit. In ihren Songs schlägt Billie Eilish dabei seit jeher ernste Belange an, ihre neueste Single "Your Power" etwa handelt von sexueller Ausbeutung und Machtmissbrauch.