"Tatort: Rhythm and Love" aus Münster: Kritik

Das Haar in der Suppe ist dieses Mal buchstäblich verloren gegangen. Professor Boernes völlig überarbeitete Assistentin Silke Haller hat ein wichtiges Beweisstück verschlunzt, das der Rechtsmediziner zuvor an der Leiche eines ermordeten und gänzlich unbekleideten Mannes entdeckt hatte.

Das Opfer war ein Verfechter der freien Liebe und lebte in einer Kommune. Das schraubt die Zahl der Tatverdächtigen umgehend in die Höhe und stellt das Ermittler-Duo Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan Josef Liefers) vor einen Haufen ungelöster Fragen. Was machte ein Priester am Tatort? Welche Rolle spielt der aalglatte Pressesprecher der Polizei, und warum wird Boernes Reputation auf einmal durch Plagiats-Vorwürfe torpediert?