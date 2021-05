Napoleon. Der Tod hat sieben Leben – Doku bei ARTE

Als Napoleon Bonaparte am 5. Mai 1821 im Alter von 51 Jahren auf der Vulkaninsel St. Helena starb, hatte er dem Tod schon mehr als einmal ins Auge gesehen: Mindestens sechsmal, so heißt es zu Beginn von "Napoleon. Der Tod hat sieben Leben", soll der französische Kaiser dem Tod im Laufe seines Lebens von der Schippe gesprungen sein. ARTE zeigt den anderthalbstündigen Dokumentarfilm erstmals im deutschen Fernsehen.

Am 15. November 1796 überlebte der gerade einmal 27-jährige General auf der Ponton-Brücke bei Ronco all'Adige die Geschosse des österreichischen Feindes. Knapp drei Jahre später, am 9. November 1799, konnte er einem vermeintlichen Attentat entgehen und wurde kurz darauf zum ersten Konsul und Alleinherrscher Frankreichs ernannt. Weitere Anschläge am Heiligen Abend 1800 in Paris sowie später im Schloss Schönbrunn in Wien folgten.