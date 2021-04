Nacht über Berlin: Kritik zum Film bei 3sat mit Jan Josef Liefers

Das Schauspieler-Ehepaar Anna Loos und Jan Josef Liefers steht gemeinsam vor der Kamera. In "Nacht über Berlin" geht es vor dem Hintergrund von Hitlers Machtergreifung geht es um Liebe und das Ende des Rechtsstaates.

In den Jahren 1932 und 1933 wurde die erste Demokratie auf deutschem Boden demselben gleich gemacht. Fluchtpunkt einer Untergangsgeschichte der Weimarer Republik war der Reichstagsbrand am Abend des 27. Februar 1933. Ihn nutzte der neu eingesetzte Reichskanzler Adolf Hitler, der jedoch über keine eigene parlamentarische Mehrheit verfügte, für seine "Reichstagsbrandverordnung". Sie setzte die wesentlichen Grundrechte der Verfassung außer Kraft. Der aufwendig inszenierte Fernsehfilm "Nacht über Berlin" (2013), den 3sat nun wiederholt, will Geist und Ereignisse im Berlin jener Jahre einfangen. Regisseur Friedemann Fromm ("Die Wölfe", "Weissensee") bedient sich bei diesem spannenden, aber etwas sperrigen Stoff, eines legitimen Tricks: Er setzt auf Star-Power und eine fiktionale Liebesgeschichte.