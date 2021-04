Eva Benetatou und Chris Broy: Trennung trotz Schwangerschaft

Das machte die werdene Mutter in einer Instagram-Story selbst öffentlich. Chris habe um eine räumliche Trennung gebeten. Zwar noch kein endgültiges Liebes-Aus, aber alles andere als ein gutes Zeichen. Ihr habe das den Boden unter den Füßen weggezogen, so Eva.

Das Paar war im vergangenen Jahr gemeinsam im "Sommerhaus der Stars". Mittlerweile scheint auch Chris eine eigene TV-Karriere anzustreben. Er war mehrere Wochen in Thailand, um dort für "Kampf der Reality-Stars" zu drehen. Nach seiner Rückkehr ging er dann offenbar auf Abstand zu seiner schwangeren Freundin. Danach habe sich einiges verändert, so Eva unter Tränen.

Eva ist in der 31. Woche. Um das Kind wollen sich beide gemeinsam kümmern. "Wir sind weiterhin in Kontakt und werden das Beste für unser Kind tun", sagt Chris. Und wer weiß: Vielleicht bekommen sie ihre Probleme ja wieder in den Griff. Eva hat die Hoffnung auf ein Happy-End jedenfalls noch nicht aufgegeben. In ihrem Instagram-Profil ist Chris weiterhin als ihr Verlobter vertaggt.