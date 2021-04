Jan Josef Liefers: "In der DDR wäre ich wahrscheinlich in den Knast gekommen"

Nach seiner Teilnahme an der Kampagne #allesdichtmachen sah sich Jan Josef Liefers scharfer Kritik ausgesetzt. In einem Interview hat sich der Schauspieler nun erneut zu der Debatte geäußert.

Auch knapp eine Woche nach der Social-Media-Kampagne #allesdichtmachen schlägt die gemeinschaftliche Aktion von etwa 50 deutschen Schauspielgrößen, darunter Jan Josef Liefers, hohe Wellen. In einem Interview mit der "Zeit" äußerte sich der "Tatort"-Star nun zur hitzig geführten Debatte, die die Aktion ausgelöst hatte. "In der DDR wäre ich für so ein Video wahrscheinlich in den Knast gekommen", sagte er in Hinblick auf seine Jugend in der DDR. Dort sei er es gewohnt gewesen, "dass es Wind von vorne gibt, wenn man sich zu Politik und Gesellschaft äußert".