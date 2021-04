Princess Charming: Irina Schlauch sucht Traumfrau - Starttermin steht fest

Im Frühjahr 2021 soll mit "Princess Charming" das erste Spin-off der erfolgreichen Datingshow "Prince Charming" auf TVNOW an den Start gehen. Nun steht die Frau fest, die im Mittelpunkt der ersten Staffel steht: Die Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch wird in der Datingshow für lesbische Frauen nach einer potenziellen Partnerin Ausschau halten. 20 bindungwillige Kandidatinnen stehen ihr in dem TVNOW-Format zur Auswahl.