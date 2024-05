Lothar Matthäus überzeugt von deutschem EM-Erfolg: "ganz großes Turnier"

Einer wurde 1990 in Rom Weltmeister, der andere erlebte als Kapitän die Heim-WM 2006 mit. Lothar Matthäus und Michael Ballack sind Teil des gemeinsamen Expertenteams von MagentaTV und RTL für die kommende Europameisterschaft in Deutschland. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag wurden sie von Moderatorin Laura Wontorra interviewt. "Hier bei der Heim-EM kann keiner davonlaufen", ist Matthäus überzeugt, dass die Nationalelf sich ihrer Verantwortung bewusst ist. "Ich bin überzeugt, dass wir ein ganz großes Turnier spielen."

Die Atmosphäre sei bei den letzten beiden Weltmeisterschaften seiner meiner Meinung nach nicht so gewesen, "dass die deutsche Mannschaft einen Support bekommen hat, den du als Spieler brauchst, um deine Höchstleistung zu bringen". Als Spieler wisse man bei entsprechender Unterstützung, "dass du hier eine Verpflichtung hast – und das war in den letzten Jahren nicht unbedingt der Fall". Diesmal sei das jedoch anders.

Auch für Michael Ballack sei es wichtig, dass Land, Fans und Spieler eine Einheit bilden. "Uns hat es damals wirklich getragen", so der "Capitano" über die Heim-WM 2006, "das ist etwas ganz Entscheidendes." Natürlich bereite man sich sportlich vor auf ein so großes Turnier: individuell, psychisch, physisch. "Aber wenn du dann loslegst, guckst du natürlich aus dem Bus raus, wenn du zum ersten Training, zum ersten Spiel fährst." Der Support treibe zu Höchstleistungen an. "Das kitzelt noch mal ein paar Prozent heraus", Deutschland habe eine Top-Mannschaft – individuell. "Aber diese Atmosphäre, dieses Gewinnen-wollen und Wir-können-das, das entwickelt sich erst so richtig während des Turniers."