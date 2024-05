Leni Klum feiert wilde Party zum 20. Geburtstag - mit Mama Heidi Klum

Mit einer wilden Party feierte Leni Klum ihren 20. Geburtstag in New York, ihrer Geburtsstadt. Natürlich wurde ihr großer Tag auf Instagram festgehalten. Zu den Partygästen gehörte auch Heidi Klum.

Heidi Klum teilt Erinnerungen Am 4. Mai 2004 wurde Leni Klum in New York geboren. Dort feierte die Tochter von Heidi Klum nun auch ihren 20. Geburtstag mit einer großen Party. Dabei ließ es sich ihre Mutter nicht nehmen, den besonderen Tag online zu dokumentieren: Heidi Klum teilte auf Instagram nicht nur ein herzliches Video zum Geburtstag ihrer Tochter, sondern führte die Fans auch durch die feierlichen Ereignisse des Tages.

Die 50-Jährige startete den Tag mit einem liebevollen Geburtstagsgruß: Ein Video zeigt das Model und seine damals erst einjährige Tochter beim Baden. Zudem ist zu hören, wie Mama Heidi zu Leni sagt: "I love you." Zum Video schreibt Klum: "Alles Gute zum 20. Geburtstag, Leni Olumi. Die Zeit verfliegt. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Lasse weiterhin dein wunderschönes Licht strahlen."

Insgesamt acht Beiträge teilte Klum im Laufe des Tages auf ihrem Instagram-Profil. Fast schon minutiös dokumentierte die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin das Geburtstagsprogramm in New York: In einem Clip ist Heidi Klum in neongelber Jacke bei einer Shoppingtour mit Leni und ihren Freundinnen zu sehen, im nächsten Video demonstriert Leni Klum in einem Bekleidungsgeschäft ihre Tanzkünste beim Riverdance.

Party mit Heidi Klums Musik Auch an der großen Party am Abend ließ Heidi ihre Follower teilhaben: Im Club angekommen, blies Leni an der Seite ihres Freundes Aris Rachevsky die Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte aus. Im Hintergrund zu hören ist – na klar – Heidis Hit "Sunglasses At Night". Selbst die Heimfahrt im Luxus-Taxi wurde musikalisch von Heidis "Wonderland" untermalt, einem Song, der Heidi im Dezember 2006 einen Top-15-Hit in Deutschland bescherte.

Leni selbst teilte bislang noch keine Bilder ihres Geburtstags mit ihren 1,8 Millionen Instagram-Followern. Ihre Mutter sorgte indes bereits mit dem nächsten Detail aus ihrem Privatleben für Schlagzeilen: Wie das Supermodel unlängst bestätigte, lautet ihr offizieller Name gar nicht mehr Heidi Klum – sondern Heidi Kaulitz. Bereits seit 2019 trage die GNTM-Chefin privat den Namen ihres Ehemanns Tom Kaulitz.