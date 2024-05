"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Das sind alle Fälle am 8. Mai!

Am Mittwoch ruft Rudi Cerne die Bevölkerung wieder zur Mithilfe auf, wenn die Polizei ihre ungelösten Fälle präsentiert. Wir verraten, um welche Fälle es geht:

Cold Case von 1981: Verbrannte Leiche im Wald Am 16. November 1981 wird nahe der Gemeinde Sinn in Mittelhessen eine halb verbrannte Leiche entdeckt. Neben der Leiche liegt ein beschädigter Koffer. Obwohl einem Zeuge einen Tag vorher ein verdächtiger VW Käfer mit drei Insassen aufgefallen ist, kann der Mann nicht identifiziert und der Fall nicht gelöst werden. 41 Jahre später kommt neue Bewegung in den Fall, als ein pensionierter Kriminalbeamter einen Roman veröffentlicht, der auf diesem Mordfall basiert. Denn nach einer öffentlichen Lesung gibt ein Zuhörer Hinweise darauf, dass es sich beim Toten um einen verschwundenen Kronzeugen eines anderen Falls handeln könnte.

Überfall auf Supermarkt

Am 26. Juli 2022 überfällt in Nittendorf-Undorf bei Regensburg ein Täter einen Supermarkt. Der Mann versteckt sich im Laden und wartet auf den Ladenschluss. Dann bedroht er die Filialleiterin und einen anwesenden Kassierer im Büro mit einer Pistole und erbeutet so mehrere Geldsäcke. Doch eine Reinigungskraft beobachtet die Tat und warnt die restlichen Angestellten. Als der Täter mit seiner Beute fliehen will, nimmt der Kassierer die Verfolgung auf. Nachdem der Täter mehrere Schüsse abgibt, kann die Filialleitern den Mitarbeiter jedoch von der Verfolgung abhalten.

Schwerer Überfall auf Tankstelle Eine 56-jährige Angestellte arbeitet am 06. Oktober 2022 frühmorgens in einer Tankstelle am Ortsrand von Ludwigsburg. Da betreten plötzlich zwei maskierte Männer die Tankstelle und bedrohen die Mitarbeiterin mit einem Messer. Die beiden rauben wenige hundert Euro aus der Kasse der Tankstelle und wollen flüchten. Doch es kommt zum Gerangel mit dem Opfer, das dabei mit dem Messer schwer an der Hand verletzt wird.

Ehemalige Polizistin seit 14 Jahren verschwunden Die zweifache Mutter Annette Lindemann und ihr Mann streiten sich am 29. Mai 2010 – mal wieder. Danach verlässt die ehemalige Polizistin das Haus und will sich eine Auszeit zu nehmen. Sie wird nie wieder lebend gesehen. Erst einen Monat später stoßen Spaziergänger auf das Auto von Annette Lindemann. Es steht im Naherholungsgebiet Haard, einem waldreichen Gebiet zwischen den Städten Haltern, Marl und Oer-Erkenschwick und ist vollständig ausgebrannt.

Sexuelle Nötigung auf dem Heimweg Am 18. Mai 2022 ist eine junge Studentin nachts in Kiel unterwegs, um zu feiern. Nach einem Streit mit ihren Freund macht sie sich gegen 02.30 Uhr allein auf den Weg nach Hause. Nachdem sie mit einem fremden Briten eine Zigarette raucht, wird sie in der Nähe der Bushaltestelle "Lorentzendamm" um kurz vor 3 Uhr wieder von einem Unbekannten angesprochen. Der junge Mann wird immer aufdringlicher, weshalb die 23-Jährige Studentin unbemerkt mehrere Anrufe tätigt - doch niemand geht ans Telefon. Dann startet sie eine Ton-Aufnahme und nimmt die folgende Tat damit auf: Der Täter nötigt die Frau dazu, sich auf eine Parkbank zu setzen. Als sie wieder aufstehen will, wirft sich der Mann auf sie. Dabei stolpert er jedoch und stürzt, sodass die Studentin entkommen kann. Die DNA-Spuren werden an der Kleidung des Opfers gefunden.