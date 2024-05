"Die Macht der Musik: 200 Jahre Beethovens Neunte": TV-Kritik zum ARTE-Konzert

Es ist eines der ganz großen Events der klassischen Musik in diesem Jahr: Vier Orchester in vier Städten wollen am 07. Mai, dem 200. Jahrestag der Erstaufführung der 9. Symphonie Ludwig van Beethovens. zusammenwirken. In Leipzig dirigiert Andris Nelsons das Gewandhausorchester, aus Paris kommt der zweite Satz mit dem Orchestre de Paris unter Klaus Mäkelä, Riccardo Chailly dirigiert in Mailand das Orchester der Scala. Vom Ort der Uraufführung am 07. Mai 1825 am Theater am Kärntnertor in Wien schließlich kommt der vierte, der mächtige Schlusssatz mit Schillers Ode "An die Freude". Shooting-Star Joana Mallwitz dirigiert die Wiener Symphoniker und die Wiener Singakademie. Solisten des zeitversetzten Live-Konzerts (ab 21.35 Uhr) sind Rachel Willis-Sørensen (Sopran), Tanja Ariane Baumgartner (Mezzosopran), Andreas Schager (Tenor) und Christof Fischesser (Bass). Zu Zeiten des Ukraine-Krieges und dem Töten im Nahen Osten ist Beethovens Utopie notwendiger denn je.