Altes Foto: So krass haben sich die Geissens in 30 Jahren verändert

Am vergangenen Sonntag feierte TV-Star Carmen Geiss ihren 59. Geburtstag. Grund genug für ihren Gatten Robert, in Erinnerungen zu schwelgen, ein altes Foto herauszukramen und es mit seinen Followern auf Instagram zu teilen. "Zwischen dem einen und dem anderen Bild liegen jetzt wieder mal 30 Jahre", schrieb der aus der Reality-Sendung "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" (RTLZWEI) bekannte Unternehmer zu seinem schwarz-weißen Foto. Wenig überraschend hat sich das Millionärs-Ehepaar in drei Jahrzehnten sichtlich verändert, wie das folgende, aktuelle Bild der Geissens verdeutlicht.

"Bin gespannt, was die nächsten 30 Jahre bringen"

"Ich bin gespannt, was die nächsten 30 Jahre bringen", schreibt Robert Geiss in der dazugehörigen Caption: "Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zu deinem 59. Geburtstag. I love you" – samt dreier Herz-Emojis. In den Kommentaren schließen sich zahlreiche Fans Roberts Glückwünschen an.