"Supercodes": Harald Lesch entschlüsselt die geheimen Formeln der Natur

Wie funktioniert unsere Welt eigentlich? Was hält sie zusammen? Und: Liegt dem Ganzen gar eine Art Bauplan zugrunde – oder beruht alles, was uns umgibt, auf Zufall? Derlei existenzielle Fragen stellt sich die Menschheit seit Jahrhunderten. Antworten konnte sie ebenfalls finden – mithilfe von Mathematik und Naturwissenschaften. Gelehrte und Forscher entschlüsselten zahlreiche Gesetze, die erklären, warum wir scheinbar von Perfektion umgeben sind. In einer zweiteiligen Dokumentation nähert sich Harald Lesch nun diesen "Supercodes": Anhand anschaulicher Beispiele und historischer Exkurse untersucht der Astrophysiker und Naturphilosoph die "geheimen Formeln der Natur". Los geht's am Sonntag, 2. Mai, 19.30 Uhr.

Letztere prägen so ziemlich alles, was uns umgibt; Strukturen und Formen basieren auf universellen verborgenen Regeln, die viele Zusammenhänge erst begreifbar machen. So beschreibt der Sprung eines Kängurus etwa eine Parabel – und ist damit energietechnisch überaus effizient. Nicht selten nahm sich die Menschheit Vorbild an der Natur: Auch bei Brücken erwies sich die parabelförmige Bauweise seit Jahrhunderten als perfekt. Lehrreich und unterhaltsam erläutert Lesch in seiner Sendung, wie Musik und Mathematik zusammenhängen, was Schneeflocken mit sparsamen Autos zu tun haben, und warum sich mathematische Entdeckungen wie das Fibonacci-Muster und die Kreiszahl Pi überall in der Natur und im Universum wiederfinden.