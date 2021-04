Prince Charming 2021: Kim Tränka ist der neue Prinz

Der dritte "Prince Charming" ist gefunden: Kim Tränka (31) sucht in der neuen Staffel der Gay-Dating-Show den Mann fürs Leben. Seine Mutter glaubte erst, er wolle sich adoptieren lassen.

"Als ich meiner Mama sagte, dass ich bald einen Adelstitel tragen werde, sagte sie nur: 'Nee, komm, hör auf. Du hast dich jetzt nicht bei Prinz Frédéric beworben, oder?' Ich wusste überhaupt nicht, wovon sie redet. (lacht) Sie hatte wohl einen Bericht gelesen, dass Prinz Frédéric von Anhalt einen Erben oder was auch immer sucht und jemanden adoptieren möchte", berichtet Kim.

Um eine Adoption geht es bei "Prince Charming" natürlich nicht. Stattdessen suchen der Prinz und die Kandidaten der Dating-Show nach der großen Liebe. Warum hat sich Kim Tränka sich für diesen Weg entschieden? "Ich möchte einfach mal nicht 'vorbelastet' sein", erklärt er. "Durch Social Media- oder Dating-Profile bildet man sich ja immer schon vorab eine Meinung und die Kommunikation auf diesen Plattformen ist oftmals die gleiche. Bei 'Prince Charming' sind wir in einer ganz anderen Situation, ohne vorher etwas übereinander zu wissen. Ich denke, dann kann man die Dates und das Kennenlernen auch viel intensiver wahrnehmen und alles wie ein Schwamm aufsaugen."

Doch wer ist dieser Kim Tränka überhaupt? Der Automobilkaufmann aus Bremen bezeichnet sich als "netten Kerl von nebenan". In einer Beziehung ist ihm vor allem Humor wichtig, sein zukünftiger Partner sollte ihm auf Augenhöhe begegnen und die gleichen Vorstellungen vom Leben haben. Neben Reisen hat auch Sport einen hohen Stellenwert für ihn, in seiner Jugend ist Kim hochklassig geturnt und geritten. Danach tanzte er knapp neun Jahre Lateinformation, sogar in der Bundesliga, heute ist er aus Zeitgründen nur noch passives Mitglied.