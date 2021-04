Oscars 2021: Das sind die Gewinner bei den Academy Awards

Für McDormand ist es der dritte Oscar nach 1997 ("Fargo") und 2018 ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"). Regisseurin Chloé Zhao ist erst die zweite Frau in der langen Geschichte der Oscars, die mit dem Regiepreis ausgezeichnet wurde. "Nomadland" erzählt von einer Frau, die nach dem Tod ihres Mannes als moderne Nomadin in einem umgebauten Lieferwagen durch die USA zieht.

Mit der Auszeichnung als bester Hauptdarsteller wurde der 83-jährige Anthony Hopkins geehrt. Er spielt die Hauptrolle in dem Thriller-Drama "The Father", das außerdem für das beste adaptierte Drehbuch ausgezeichnet wurde. Bester Nebendarsteller wurde Daniel Kaluuya, der in "Judas and the Black Messiah" den Black-Panther-Aktivisten Fred Hampton spielt. Beste Nebendarstellerin ist die Südkoreanerin Yoon Yeo-jeong. Sie wurde für ihre Leistung im Familiendrama "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen" geehrt.