Herr und Frau Bulle – Alles auf Tod: Kritik zum ZDF-Krimi

Herr und Frau Bulle ermitteln nach Schüssen in einem Spielcasino in unterschiedliche Richtungen. Doch es ist nicht dieser Fall, der das Eheglück auf eine harte Probe stellt.

Sie sind schon ein seltsames Pärchen, dieser Heiko Wills (Johann von Bülow) und seine Frau Yvonne (Alice Dwyer)! Selbst nach den bisherigen drei Folgen ihrer gemeinsamen Krimi-Reihe "Herr und Frau Bulle" weiß man als Zuschauer immer noch nicht so genau, woran man bei ihnen ist: Ihre scheinbar glückliche Ehe wirkt – von außen betrachtet – doch etwas unterkühlt und einsam. Zumindest bislang, denn in dem neuen Fall wird die Beziehung des Fallanalytikers und der Kommissarin unfreiwillig auf eine harte Probe gestellt.

Heiko hingegen setzt auf einen größeren Straftatbestand, an dem niemand Geringeres als der berüchtigte Glücksspielkönig Edgar Pinninger (Ronald Nitschke) beteiligt sein soll. Doch während das Ehepaar Wills noch den Sieger ihrer privaten Wette ermittelt, braut sich an anderer Stelle schon ein neues Unwetter zusammen.

"Die Marx" (Gisa Flake), eine Kollegin der internen Ermittlung, hat es schon lange auf Yvonne abgesehen. Dank des Hinweises des überkorrekten Streifenpolizisten Norbert (Maximilian Gehrlinger) hat sie nun endlich etwas gegen die Kommissarin in der Hand. Mit einer nahezu diebischen Freude steckt sie ihre Nase tief in die Privatangelegenheiten der Wills hinein und fördert am Ende ein dunkles Geheimnis hervor, das die Kommissarin nicht nur ihren Job kostet, sondern auch die Ehe mit Heiko infrage stellt ... Immerhin: Heiko wird zu seiner Frau stehen. Und so ermittelt das Bullen-Paar am Ende gemeinsam mit Kevin (Tim Kalkhof) und Frau Springer (Birge Schade), um den Täter in einem weiteren Mordfall zu überführen und Yvonnes Ruf wiederherzustellen.