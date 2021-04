Paris Jackson spielt in "American Horror Story" mit

Viel ist noch nicht bekannt über die zehnte Staffel von "American Horror Story", die noch in diesem Jahr erscheinen soll und den Titel "Double Feature" trägt. Einige Details jedoch verriet Serienschöpfer Ryan Murphy bereits im März auf seinem Instagram-Profil, wo er erklärte, dass die Staffel in "zwei schreckliche Geschichten" aufgeteilt werde, "eine am Meer", und "eine am Sand". Auch einige der Darsteller sind schon bekannt, darunter "Kevin allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin (40) und Leslie Grossman (49), die zur Stammbesetzung der Horror-Serie gehört.

Nun berichtete das US-Magazin "TMZ", dass auch Michael Jacksons Tochter Paris in der neuen Staffel mitspielen soll. Die 23-Jährige konnte bisher noch wenig Schauspiel-Erfahrung sammeln und war bisher nur in kleineren Rollen zu sehen, beispielsweise in der 2018 erschienenen Action-Komödie "Gringo". Welchen Part Jackson in "American Horror Story" übernehmen wird, ist bislang nicht bekannt. Laut "TMZ" soll Jackson jedoch gemeinsam mit ihrem Patenonkel Culkin in der zweiten Geschichte der Staffel vor der Kamera stehen.