Günther Jauch liest bei Stern TV Hass-Nachrichten vor

Er stifte zur Körperverletzung und zum Mord an, hieß es in den Briefen. Er mache sich "mitschuldig am größten Verbrechen der Menschheit, das je stattgefunden hat", las Jauch vor. Meist stammten die Briefe aus dem Milieu der Querdenker, Corona-Leugner und Impfgegner, doch auch Antisemiten seien dabei, wie der Moderator schilderte. Er gestand: "Ich wundere mich tatsächlich, dass es so viele sind." Noch erstaunter zeigte er sich jedoch angesichts der Skrupellosigkeit der Täter: Viele verschickten die Nachrichten mit ihrem vollen Namen, teilweise sogar mit einem vollständigen Absender oder ihrer Berufsbezeichnung.

Grund dafür sei zum einen seine Teilnahme an der Impfkampagne, aber auch das, was Jauch die "informationelle Müllhalde" des Internets nannte: Gerade in den sozialen Netzwerken könne sich jeder heraussuchen, "was ihm irgendwie gerade plausibel erscheint, was er gehört oder was er gelesen hat und was vor allen Dingen gegen die schulmedizinische Meinung geht", so Jauch. Er stellte klar: "Da mit den Leuten in Diskussionen einzutreten, fällt mir mittlerweile schwer."