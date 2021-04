Boandlkramer: Neuer Bully-Film startet bei Amazon Prime statt im Kino

Eigentlich hätte der zweite "Boandlkramer"-Film bereits im vergangenen Jahr in den Kinos starten sollen. Nun kommt das neue Werk von Michael Bully Herbig stattdessen zu Amazon Prime Video.

Gerade erst gelang es Michael "Bully" Herbig, mit der Serie "LOL: Last One Laughing" einen wahren Überraschungshit auf Amazon Prime Video zu landen. Nun setzt der Streamingdienst erneut auf den Münchner Comedian: Schon am Freitag, 14. Mai, geht es weiter mit "Der Boandlkramer und die ewige Liebe". Der ursprünglich geplante Kinostart im Dezember 2020 war aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden, nun ist der Film exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen.