Willi Herren ist tot: SAT.1 stellt "Promis unter Palmen" sofort ein

Damit schließt sich für SAT.1 ein wenig rühmliches Show-Kapitel. Die Auftaktfolge der neuen Staffel "Promis unter Palmen" stand wegen einer homophoben Tirade des Teilnehmers Marcus Prinz von Anhalt schwer in der Kritik. Nachdem sich offenbar auch in Folge 2 Mobbing-Szenen zugetragen hatten, wurde die Episode kurzfristig neu geschnitten und um 30 Minuten gekürzt am Montagabend ausgestrahlt.

Willi Herren, der einst als Darsteller in der ARD-Serie "Lindenstraße" bekannt wurde, war zuletzt in zahlreichen Reality-Shows zu sehen, etwa im RTL-Dschungelcamp oder mit seiner Frau Jasmin beim "Sommerhaus der Stars". Wie am Dienstag bekannt wurde, starb der Schauspieler und Partysänger überraschend mit nur 45 Jahren. Er wurde in seiner Kölner Wohnung tot aufgefunden. Todesursache soll eine Überdosis sein. Das berichtet unter anderem die "Bild-"Zeitung.