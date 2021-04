A Teacher bei Disney+: Eine Lehrerin liebt einen Schüler

Claire (Kate Mara, bekannt aus "House of Cards") ist in ihren Dreißigern. Sie ist Lehrerin, lebt in einem schönen Haus mit einem anständigen Ehemann und einem vorrangig durch Instagram angestachelten Wunsch, schwanger zu werden. Alles könnte perfekt sein. Das einzige Problem: Claire leidet an einem akuten Mangel an Interesse an irgendeinem der zuvor genannten Aspekte ihres Lebens.