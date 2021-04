Miranda Rae Mayo: "Mein stolzester Moment während der Dreharbeiten war..."

Wenn sie im Einsatz sind, geht es häufig um Leben und Tod. Die beliebte US-Serie "Chicago Fire" geht in die neunte Staffel und ist ab dem 19. April immer montags ab 21 Uhr auf Universal TV und auf Abruf unter anderem bei Sky zu sehen. Worauf sich eingefleischte Fans freuen dürfen? Jede Menge brenzlige Situationen und private Dramen rund um die Rettungskräfte der Feuerwehreinheit 51 aus Chicago. Ganz nebenbei geben die Stars alles, um Leben zu retten.

Unter den Hauptdarstellern wieder mit dabei: Taylor Kinney, der in die Rolle von Kelly Severide schlüpft, sowie Miranda Rae Mayo, die seit 2016 die Rolle der Feuerwehrfrau Stella Kidd spielt. Schauspielstar Kinney verrät im Interview, worauf wir uns in der neuen Staffel von "Chicago Fire" gefasst machen müssen: "Wir werden Stella Kidd und Kelly Severide dabei beobachten können, wie sie an ihrer Beziehung zueinander arbeiten. Sie zeigen in der neunten Staffel ihre persönliche Weiterentwicklung, die ihnen wiederum in ihrer Beziehung hilft. Severide war in der Vergangenheit immer zu stur und nicht bereit, dazuzulernen und zu wachsen. Jetzt lässt er endlich sein Schutzschild fallen und zeigt sich auf eine ganz neue Art und Weise. Er will sich weiterentwickeln und gleichzeitig seine Makel anerkennen und akzeptieren. Er beginnt endlich, für sich und seine Fehler Verantwortung zu übernehmen. Er macht auf persönlicher und emotionaler Ebene einen riesigen Sprung!"

"Pretty Little Liars"-Star Miranda Rae Mayo schwärmt von den vergangenen Staffeln der US-Serie, in denen sie sich zum Liebling mauserte. "Mein stolzester Moment während der Dreharbeiten war…", "Severide zu küssen!", beendet Taylor Kinney den Satz für sie. Miranda lachend: "Oh Gott! Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass es gut war. Ich weiß noch, dass ich ganz neu in der Serie dabei war. Es war vielleicht meine fünfte oder sechste Episode." Die Schauspielerin lenkt geschickt vom Thema ab: "Zu meinen stolzesten Momenten zählt, Severide zu retten. Als ich ihn beispielsweise aus dem See ziehen musste – das war großartig. Aber allgemein muss ich sagen, dass ich einfach nur extrem stolz bin, ein Teil dieser Familie zu sein. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Moment, in dem ich erfahren habe, dass ich es in den regulären Cast geschafft habe. Das war kurz vor der fünften Staffel. Das hat mich stolz und überglücklich gemacht."