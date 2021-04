Let's Dance 2021: Pascal Hens zieht den Hut vor Nicolas Puschmann

Ein rein männliches Paar sorgt bei "Let's Dance" für Furore. Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov beeindrucken nicht nur die Jury, sondern auch unseren Experten Pascal Hens.

Er habe sich im Vorfeld nicht recht vorstellen können, wie das wirkt, wenn zwei Männer miteinander tanzen. "Aber da muss ich wirklich den Hut ziehen", meint der frühere Weltklasse-Handballer. "Das sieht echt elegant, gut, stark aus." Für ihn ist Nicolas mittlerweile mehr als ein Geheimfavorit.

Hens, 2019 an der Seite von Ekaterina Leonova selbst "Dancing Star", zeigt sich aber auch beeindruckt von Auma Obama und Ilse DeLange. "Was Auma da abreißt, ist grandios", findet "Pommes". "Wer sich in dem Alter noch so gut bewegen kann, da muss man einfach sagen: Chapeau." Ilse DeLange und ihr Partner Evgeny Vinokurov würden "Lebensfreude pur" versprühen.

Die ehemaligen "Let's Dance"-Kandidaten Sabrina Mockenhaupt-Gregor und Pascal Hens begleiten exklusiv für prisma die aktuelle Staffel und analysieren die Leistungen der Tanzpaare. Was Pascal Hens über die sechste Live-Show von "Let's Dance" noch zu sagen hatte – insbesondere über den Jive von Jan Hofer –, sehen Sie im Video auf unserem YouTube-Kanal.

