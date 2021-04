Promis unter Palmen 2021: keine Vorab-Folgen im Stream bei Joyn

Die Reality-TV-Show "Promis unter Palmen" läuft im Frühjahr 2021 bei SAT.1. Wer die Folgen schon vor der TV-Ausstrahlung sehen möchte, soll eigentlich bei Joyn fündig werden. Doch aktuell stehen keine Previews mehr bereit. Was ist der Grund?

"Wir sind der niveauwenigste Cast aller Zeiten" – Kate Merlan brachte es schon in der ersten Folge auf den Punkt. Die Kandidaten der zweiten Staffel von "Promis unter Palmen" haben sich offenbar vorgenommen, das Niveau der ersten Staffel noch einmal zu unterbieten. Und so wurde gezetert, gezofft und gesoffen, was das Zeug hält. Prinz Marcus von Anhalt überschritt dabei Grenzen und beleidigte Katy Bähm mit homophoben Aussagen. Er wurde als Erster von seinen Mitstreitern rausgewählt.

Die Folgen sollten eigentlich sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung zu sehen sein. Doch nach dem Skandal um Prinz Marcus von Anhalt und seine homophoben Aussagen werden alle Folgen noch einmal überprüft und ggfs. entschärft. "Aktuell werden alle Folgen geprüft, daher gibt es derzeit keine Preview", heißt es dazu beim Streaming-Anbieter.

Die bereits im TV ausgestrahlten Folgen sind auch ohne kostenpflichtige Registrierung bei Joyn als Stream verfügbar. Die erste Folge mit den homophoben Aussagen von Prinz Marcus von Anhalt hat SAT.1 allerdings offline genommen.

"Prinz Marcus von Anhalt hat sich bei #PromisunterPalmen inakzeptabel homophob geäußert. Wir haben versucht, diese Aussagen im Umfeld und im Anschluss der Sendung einzuordnen. Aber wir müssen feststellen: Diese Einordnung war so nicht ausreichend", twitterte der Sender. "Deswegen haben wir uns entschieden, die Folge online von allen Plattformen zu entfernen. Prinz Marcus von Anhalt wird in Zukunft in keiner Show von SAT.1 mehr stattfinden."

Einen Tag später entfernte der Sender auch vorübergehend die zweite Folge bei Joyn+. "Aktuell werden alle Folgen geprüft, daher gibt es derzeit keine Preview", heißt es dazu beim Streaming-Anbieter. Die entschäfte Folge wurde nach der TV-Ausstrahlung wieder online gestellt.

Bei "Promis unter Palmen" leben die Kandidaten gemeinsam in einer Villa in Thailand. In jeder Folge müssen sie in Wettkämpfen bestehen. Der Kapitän des Verliererteams nominiert zwei Promis aus seinem Team, das Gewinnerteam entscheidet, wer rausfliegt. So lichtet sich Woche für Woche das Feld.

In der zweiten Staffel treffen echte Trash-Profis, die schon in vielen Reality-Formaten zu sehen waren, aufeinander.

Das sind die Kandidaten bei Promis unter Palmen: