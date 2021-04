Promis unter Palmen 2021: Wer ist Henrik Stoltenberg?

Er ist der Z-Promi bei "Promis unter Palmen". Denn um Henrik Stoltenberg zu kennen, muss man sich schon sehr intensiv mit der Reality-TV-Szene auseinandergesetzt haben. Immerhin hat er einen bekannten Namen.

Henrik Stoltenbergs Großvater Gerhard Stoltenberg war Ministerpräsident von Schlesweig-Holstein sowie Finanzminister und später Verteidigungsminister im Kabinett von Helmut Kohl. Sein Enkel hat aber eine andere Karriere eingeschlagen. Er arbeitet als Fitness-Trainer und Ernährungscoach. Und als Reality-TV-Star. In der Datingshow "Love Island" gelang dem 24-Jährigen der "Durchbruch". Henrik machte durch seine erhöhte Flirtbereitschaft und seine Sprüche auf sich aufmerksam: "Bon Schlonzo", "Lumpenflimmel", "schlobbriger Lobbes" oder "ich hab's verschnitzelt" sind nur einige Kreationen des Wortakrobaten.

Zudem schrieb er Schlagzeilen, weil er vor laufenden Kameras mit Kandidatin Aurelia intim wurde. Später bandelte er mit Sandra an und die beiden verließen die Show als Paar. Doch wenig später kam es zur Trennung inklusive öffentlicher Schlammschlacht.

Stoltenbergs Freundin spielte bei "Köln 50667" mit

Bei "Love Island" fand Henrik die große Liebe also nicht, dennoch ist er im Moment glücklich liiert. Seine Freundin ist Paulina Ljubas, die bis zu ihrem Rauswurf im November 2020 in der Soap "Köln 50667" mitspielte. Grund für ihren Rauswurf soll ein Videodreh mit Henrik und weiteren Influencerinnen gewesen sein, für den sie gegen Corona-Auflagen verstoßen haben soll. In dem Video äffte Henrik übrigens seine Ex-Freundin nach ...

Danach hagelte es Kritik, bei Instagram lassen Henrik und Paulina aber weiterhin alle an ihrem Glück teilhaben. Wie nett! "Manchmal im Leben kommst du an den Punkt, wo du jemanden kennenlernst der alles verändert und so vieles gleichzeitig erklärt. Es ist so schön mit dir und Ich danke dir für jeden Tag mein Schatz", schrieb Stoltenberg im Dezember.

Der "selbstverliebte Reality-Welpe" (SAT.1) ist aber nicht nur ein Fan von seiner Freundin, sondern auch von sich selbst. "Ich werde gewinnen, weil ich authentisch bin und bleiben werde. Am meisten freue ich mich auf die Challenges", sagt er. Und: "Ich bin auf jeden Fall nicht hier, um mich auf die Frauen zu konzentrieren, sondern den schloppigen Sieg nach Hause zu holen." Das wird zumindest Freundin Paulina gerne hören.

Die zweite Staffel von "Promis unter Palmen" läuft ab dem 12. April immer montags (20.15 Uhr) bei SAT.1. Bei Streaming-Anbieter Joyn+ sind die Folgen (bis auf Folge 1) schon sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung verfügbar. Die ersten 20 Minuten der ersten Folge sind bei Joyn und Joyn+ ab dem 9. April zu sehen. Mehr über die Show und die anderen elf Kandidaten erfahren Sie hier.

Quelle: areh