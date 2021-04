Grill den Henssler: Neue Staffel bei VOX mit Promis und Normalos

Ein Großmaul – gegrillt: In den sieben neuen Folgen der VOX-Erfolgsshow "Grill den Henssler" bemühen sich die Gäste des schnodderigen Schaumschlägers von der harten, aber herzlichen Hamburger Sorte darum, Steffen Henssler an seinem Lieblingsarbeitsplatz, dem gut ausgeleuchteten TV-Herd, auszustechen. Ihr Können werden in den neuen Folgen unter anderem der reichlich exzentrische Designer Harald Glööckler, Moderatorin Sophia Thomalla, TV-Legende Jürgen von der Lippe, Sängerin Mandy Capristo und Comedian Olaf Schubert unter Beweis stellen. In weiteren Ausgaben sind unter anderem die "Sing meinen Song"-Künstler Jeanette Biedermann, Johannes Oerding und Joris sowie die Schauspieler Barbara Becker und Tom Beck zu Gast.

Eine echte Neuigkeit bietet die neue Staffel allerdings ebenfalls an der Gäste-Front: Ab sofort treten – angeblich auf vielfachen Wunsch vieler "Grill den Henssler"-Fans – auch "Normalsterbliche" an: Der Star-Koch wird sich mit dem oft überraschend raffiniertem Geheimwissen von nicht-prominenten Hobbyköchen messen.

Außerdem hat VOX diverse Überraschungen im Staffel-Ablauf eingeplant – darunter für die Sendung vom Sonntag, 9. Mail, ein "Muttergags-Special" mit einer prominenten Mutter-Kind-Konstellation. In der gefühligen Herz-Schmerz-Ausgabe kochen dann unter anderem Natascha Ochsenknecht mit ihrer Mutter Bärbel Wierichs, die Entertainerin Sarah Lombardi samt Mutter Sonja Strano Engels sowie Moritz Sachs mit seiner "Lindenstraße"-Mama Marie-Luise Marjan gegen Steffen Henssler an. Und auf dem Speiseplan stehen dann natürlich die Lieblingsgerichte aus der Kindheit.

Neue Staffel: Grill den Henssler – So. 11.04. – VOX: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH