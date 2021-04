Liam Gallagher: As It Was – ARTE-Doku ganz ohne Oasis-Song

Liam Gallagher: As It Was

Einst lag Oasis die Welt zu Füßen: Tracks wie "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger" verkauften sich millionenfach und auch die Kritiker zeigten sich begeistert von der Musik der Britpop-Band. Doch so erfolgreich die Gruppe rund um das Brüder-Gespann Noel und Liam Gallagher auch war, so groß war gleichermaßen das Konfliktpotenzial zwischen den temperamentvollen Gallaghers. Jahrelangen Auseinandersetzungen folgte 2009 schließlich das wohl nicht zu vermeidende Band-Aus.

ARTE zeigt nun in deutscher Erstausstrahlung die Rockumentary "Liam Gallagher: As It Was", die den jüngeren der beiden Brüder auf seinem Weg nach dem großen Knall begleitet.

Der Film, in dem kein einziger Oasis-Song zu hören ist, zeigt den langen und oftmals nicht ganz einfachen Versuch eines Musikers, seinen Platz als Solokünstler zu finden. Nach Jahren voller Kontroversen, Alkohol-Exzessen und Negativ-Schlagzeilen gelang es Liam 2017 schließlich mit der Platte "As You Were" doch noch, auch ohne Noel ein kommerziell erfolgreiches Album zu produzieren

Die Dokumentarfilmer Gavin Fitzgerald und Charlie Lightening schrecken nicht davor zurück, hinter die oft so harte Fassade eines Rockstars zu blicken und schaffen es so, Liam Gallagher in all seinen Facetten zu zeigen.

Liam Gallagher: As It Was – Fr. 09.04. – ARTE: 21.50 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH