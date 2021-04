Dalli Dalli! So feiert das ZDF das 50-jährige Jubiläum

Zum 50. Geburtstag von "Dalli Dalli" zeigt das ZDF am Samstag, 15. Mai, eine Jubiläumsausgabe der beliebten Spielshow. Moderiert wird die Sendung von Johannes B. Kerner. Fotoquelle: ZDF/Marcus Höhn

1987 verstarb Hans Rosenthal an einer Magenkrebs-Erkrankung. In Neuauflagen von "Dalli Dalli" traten später Andreas Türck und Kai Pflaume sein Erbe als Moderator der Spielshow an. Fotoquelle: ZDF/Arthur Grimm