Promis unter Palmen 2021: Willi Herren sieht sich schon jetzt als Gewinner

Als "männliche Skandalnudel" kündigt SAT.1 den "Promis unter Palmen"-Teilnehmer Willi Herren an. Verknüpft mit der Hoffnung, dass Herren diese Rolle auch in der Promi-Villa in Thailand ausfüllt. Der frühere "Lindenstraße"-Schauspieler hat mittlerweile an so vielen Reality-TV-Formaten teilgenommen, dass er in Kürze auf diesem Gebiet promovieren dürfte.

Im vergangenen Jahr war er bei dem ähnlichen Format "Kampf der Reality-Stars" bei RTLZWEI zu sehen, das ebenfalls in Thailand gedreht wurde. Ein Jahr zuvor war er mit Noch-Ehefrau Jasmin im "Sommerhaus der Stars" und trieb die Grüppchenbildung gewissenhaft voran. Auch "Dschungelcamp"-Erfahrung hat Willi Herren schon gesammelt. Das war 2004 und Willi Herren landete auf dem dritten Platz. Damals zoffte er sich laut und manchmal hysterisch mit der späteren Dschungelkönigin Désirée Nick. Und natürlich ließ Herren es sich auch nicht nehmen, sich 2015 bei "Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!" erneut um einen Platz im "Dschungelcamp" zu bewerben, allerdings ohne Erfolg. Der Sieg ging an Brigitte Nielsen, die somit zum zweiten Mal in den Dschungel ziehen durfte.

Angefangen hat Willi Herrens Karriere in der ARD-Serie "Lindenstraße". 15 Jahre lang – von 1992 bis 2007 – spielte der Kölner die Rolle des Oliver Klatt, später kehrte er nochmal für eine Gastrolle zurück. In der Erfolgskomödie "Der bewegte Mann" hatte Herren einen Kurzauftritt als "Stallone Fan Nr. 2", in der US-Serie "Southpark" synchronisierte er Adolf Hitler. Mit der Zeit widmete er sich aber immer weniger der Schauspielerei und konzentrierte sich auf seine Karriere als Ballermann-Sänger und Reality-TV-Star.

Willi Herren und Ehefrau Jasmin getrennt

Entdeckt wurde Willi übrigens als kleiner Junge bei Harald Schmidt, als er im Publikum durch sein lautes Kaugummikauen auffiel. Danach ging es mal bergauf, mal bergab. 2020 musste Herren wegen der Corona-Pandemie Insolvenz anmelden. Da tut die Gage bei "Promis unter Palmen" gut. Und auch die 100.000 Euro Siegprämie könnte Herren gut gebrauchen.

<<< "Promis unter Palmen": alle Infos zur 2. Staffel >>>

Auf und ab ging es auch im Privatleben des Reality-Stars. Zuletzt verkündete seine Frau Jasmin die Trennung bei Instagram. "Ich hätte nie gedacht dass es so kommt! Willi und ich sind wohl auf aber unsere Ehe ist beendet! Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist schlimm genug.... ich liebe Dich @williherren und werde das immer tun", schrieb Jasmin Herren am 2. März 2021. Herren selbst erklärte in einem Chat mit seinen Instagram-Followen, er leide unter dem Trennungsschmerz und habe deshalb auch abgenommen.

Kämpferisch gibt sich Willi Herren als einer von zwölf Kandidaten bei bei "Promis unter Palmen": "Ich werde gewinnen, weil ich aus solchen Formaten immer als Gewinner rausgehe – zumindest für mich persönlich. Ich werde mein Bestes geben und bis an meine Grenzen gehen – aber nicht gegen meine Prinzipien." Was das genau bedeutet, sehen die Zuschauer ab dem 12. April 2021 immer montags um 20.15 Uhr bei SAT.1. Bei Streaming-Anbieter Joyn+ sind die Folgen (bis auf Folge 1) schon sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung verfügbar. Die ersten 20 Minuten der ersten Folge sind bei Joyn und Joyn+ ab dem 9. April zu sehen.

Quelle: areh