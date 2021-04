Film über Boris Becker: Bruno Alexander spielt in "Der Spieler" die Hauptrolle

Schauspieler Bruno Alexander schlüpft in "Der Spieler" in die Rolle des jungen Boris Becker. In Kürze beginnen die Dreharbeiten.

Der Hamburger Bruno Alexander (22) spielte zuletzt eine der Hauptrollen in der Amazon-Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo". Für die Produktion des RTL-Films bereitet er sich seit einigen Wochen mit einem Tennis-Trainer intensiv vor.

"Natürlich kannte ich Boris Becker, denn eigentlich kennt jeder Boris Becker oder meint zumindest, ihn zu kennen. Als aber das Angebot der Produktionsfirma Zeitsprung Pictures bei mir auf dem Tisch lag, musste ich doch erstmal recherchieren. In meiner Generation ist er nicht so gegenwärtig wie in der meiner Eltern", gibt der Schauspieler zu. "Aber was für eine Karriere, was für eine Persönlichkeit konnte ich da entdecken! Diese Rolle ist daher Herausforderung und Bürde zugleich, denn ich will mit meiner Darstellung diejenigen begeistern, die mit ihm groß geworden sind, und diejenigen, die ihn hauptsächlich aus den Schlagzeilen kennen, einladen, den Menschen dahinter zu entdecken."

Nach zahlreichen Rollen in Fernsehfilmen, Reihen und Serien wie "Tatort", "Polizeiruf 110", "Nord Nord Mord" oder "Club der roten Bänder" stand Bruno Alexander 2018 für drei Episoden der BBC1-Serie "World on Fire" (auf TVNOW) vor der Kamera. Zurzeit ist der gebürtige Hamburger in der internationalen Erfolgsserie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" unter der Regie von Philipp Kadelbach zu sehen.

"Der Spieler" erzählt, wie Boris Becker zum jüngsten Wimbledonsieger aller Zeiten wurde. Trainer Günther Bosch und Manager Ion Tiriac waren die Wegbereiter eines beispiellosen Werdegangs zum Weltklassesportler. Der RTL-Spielfilm zeigt die Kompromisslosigkeit des Profisports, den harten Kampf nach oben und gibt Einblicke in die Psyche und das Leben eines Sportlers, der schon in jungen Jahren zum Tennis-Idol aufsteigt. In weiteren Rollen sind Samuel Finzi als Becker-Trainer Günther Bosch, Mišel Matičević als Becker-Manager Ion Țiriac sowie Christina Große und Thomas Huber als Beckers Eltern Elvira und Karl-Heinz zu sehen.

Am Dienstag, 13. April 2021, ist Drehstart für die achtwöchige Produktion in Köln. Weitere Drehtage finden an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen sowie Bayern statt. Wann der Event-Film bei RTL zu sehen sein wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Produziert wird "Der Spieler" (AT) von Zeitsprung Pictures in Zusammenarbeit mit Violet Pictures im Auftrag von RTL. Hannu Salonen führt Regie.

Quelle: areh