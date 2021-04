Terra X: Die Sprache der Tiere – wie kommunizieren Orcas und andere Tiere?

"We Are Who We Are"

Introvertiert, planlos, verwirrt: Serie begleitet Teenager auf der Suche nach sich selbst

Vier Jahre nach dem großen Kinoerfolg "Call Me By Your Name" widmet sich Regisseur Luca Guadagnino nun erneut der Gefühlswelt von Jugendlichen: Die Serie "We Are Who We Are" handelt von zwei Freunden, die mit ihrer Identität hadern.

