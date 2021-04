Wolff-Christoph Fuss kommentiert für SAT.1

Prominenter Neuzugang für SAT.1: Der Sender hat Fußball-Kommentator Wolff-Christoph Fuss verpflichtet.

Vor zehn Jahren, genau: am 5. April 2011, gehörte auch er zu den großen Siegern eines Fußballspiels, das unter Schalke-Fans als das "Wunder von Mailand" in die Geschichte einging: Wolff-Christoph Fuss kommentierte seinerzeit für "ran" auf SAT.1 das Hinspiel der Königsblauen im Viertelfinale der Champions-League-Saison 2010/11. Der ersatzgeschwächte S04 fertigte den Titelverteidiger und Favoriten Inter im Giuseppe-Meazza völlig überraschend mit 5:2 ab, und Kommentator Fuss brannte sich mit einigen Bonmots à la "Hasta la vista, Schalke Halbfinalista" tief ins kollektive Gedächtnis der deutschen Fußballfans ein. "Wenn mich so ein Spiel packt, dann ist Rock'n'Roll", sagte er damals im Interview mit der Agentur teleschau. Nun wurde bekannt, dass Fuss, der seine Leidenschaft im vergangenen Jahrzehnt bei Sky Deutschland auslebte, zu SAT.1 zurückkehren wird.

Der Unterföhringer Sender, der sich für die kommende Spielzeit bekanntlich ein Kontingent an Bundesliga-Free-TV-Übertragungen gesichert hat, feierte die Personalie in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen als "das TV-Comeback des Jahres": Wolff-Christoph Fuss (44) wird ab der Saison 2021/2022 die Bundesliga-Spiele live für "ran" kommentieren. SAT.1 zeige "insgesamt neun Partien pro Saison live und exklusiv im Free-TV". Den Auftakt bilden im Sommer die Auftaktpartien der Bundesliga und der 2. Bundesliga.

"Es ist wie das Wiedersehen mit guten alten Freunden", freut sich Fuss, der trotz des SAT.1-Engagements auch weiterhin für Sky tätig bleiben wird. "Wir hatten tolle Zeiten, haben uns nie aus den Augen verloren und freuen uns jetzt darauf, wieder mehr Zeit miteinander verbringen zu können. Das wird herrlich!" Sein Dank gehe auch an Sky, "das diese Zusammenarbeit so ermöglicht" habe.

Auch "ran"-Sportchef Alexander Rösner war in Jubelstimmung: "Was für eine Top-Verstärkung! Wir werden mit 'ran SAT.1 Bundesliga' große Fußballabende feiern. Der Kommentator ist dabei für die Zuschauer immens wichtig." Mit Wolff-Christoph Fuss sei es seinem Sender gelungen, "den besten Fußball-Kommentator Deutschlands zu verpflichten". Rösner: "Wenn seine Stimme zu hören ist, gibt es großen Sport."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH