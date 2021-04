Daniel Brühl tanzt als Zemo eine Stunde lang

Daniel Brühl als Internet-Sensation: Pünktlich zur vierten Folge des Serienhits "The Falcon and The Winter Soldier" auf Disney+ hielt Marvel eine ganz besondere Überraschung parat und veröffentlichte ein Video, das Brühl in seiner Rolle als Schurke Helmut Zemo beim Tanzen zeigt – und zwar eine Stunde lang!

Mehr als 1.6 Millionen Mal wurde der YouTube-Clip bereits geklickt: Nachdem die Zuschauer von "The Falcon and The Winter Soldier" sich nach Veröffentlichung der dritten Episode vergangene Woche auf eine etwas ungewohnte Szene eingeschossen hatten, zeigte sich Marvel nun besonders spendabel.

Eigentlich war Daniel Brühl gerade mal zwei Sekunden lang beim Tanzen zu sehen. Nun dürfen Fans ihn in seiner Rolle als Baron Helmut Zemo, der als Gegenspieler von Captain America eigentlich für Angst und Schrecken sorgt, eine ganze Stunde lang beim "Fist-Pumping" beobachten.

Für Begeisterung sorgt das vor allem deshalb, weil Produktionsriese Marvel für das Video bislang unveröffentlichtes Material verwendete. Die gesamte Szene dauert nun also 30 Sekunden und wird im YouTube-Clip eine volle Stunde lang wiederholt. Der Ausschnitt zeigt dabei eine ganz neue Seite des "Captain America: Civil War"-Bösewichts. Bei seinem letzten Auftritt manipulierte Zemo die Avengers, um sie dazu zu bringen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Nachdem "Winter Soldier" Bucky Barnes (Sebastian Stan) ihn jedoch aus einer deutschen Gefängniszelle befreit hat, um ihm und Sam alias "Falcon" (Anthony Mackie) zu helfen, die Ursprünge der außerplanmäßigen Supersoldaten-Experimente zu erforschen, scheint er deutlich an Humor gewonnen zu haben.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH