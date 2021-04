Let's Dance 2021: So bewertet Mocki das Aus von Erol Sander

Erol Sander ist raus bei "Let's Dance": In der fünften Live-Show bekam er zwar nicht die wenigsten Jury-Punkte, wurde von den Zuschauern aber trotzdem rausgewählt. Für unsere Expertin Sabrina Mockenhaupt-Gregor keine große Überraschung. Die Ex-Kandidatin sieht Parallelen zwischen sich selbst und dem Schauspieler.

"Er hat sich von Beginn der Staffel an mehr oder weniger durchgekämpft", sagt "Mocki". "Und in der letztem MAZ hat er es richtig raushängen lassen, wie schwer alles ist." Hier hat sich Sabrina Mockenhaupt-Gregor durchaus wiedererkannt. "Ich würde das heute nicht mehr so machen, aber ich habe in meiner Staffel auch immer ein bisschen raushängen lassen: 'Es ist schwer, ich kann das nicht, mimimimimi'", sagt die frühere Langstrecken-Läuferin. "Irgendwann geht das dem Zuschauer ein bisschen auf den Senkel und man will den Promi erlösen", so "Mocki". Und in der Tat hatte man in der fünften Show nicht das Gefühl, als wolle Erol Sander unbedingt weitertanzen.

Ganz anders sieht das bei anderen Promis aus. "Micki Krause bemüht sich jede Woche und lässt die Leute an seinem Spaß teilhaben. Dann hat man auch Bock, anzurufen", sagt "Mocki". Bei Jan Hofer sei eine "Mega-Entwicklung" zu sehen gewesen. "Das honrieren die Zuschauer", meint Sabrina.

Fürs Finale dürfte es aber vermutlich weder für Micki Krause noch für Jan Hofer reichen. Hier rechnet "Mocki" wie so viele mit einem Dreikampf zwischen Valentina Pahde, Nicolas Puschmann und Rurik Gislason. Höchstens Ilse DeLange könne das Trio sprengen, glaubt "Mocki".

Sabrina Mockenhaupt-Gregor und Pascal Hens analysieren exklusiv für prisma wöchentlich im Wechsel die aktuelle "Let's Dance"-Staffel. Das ganze Video mit "Mocki" sehen Sie auf unserem YouTube-Kanal.