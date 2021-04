Promis unter Palmen 2021: Kandidatin Kate Merlan im Porträt

Die zweite Staffel von "Promis unter Palmen" wird zum Eldorado für Reality-TV-Experten. Unter diese Kategorie fällt auch Kate Merlan, die in den vergangenen Jahren einiges an Erfahrung gesammelt hat.

Kate Merlan erlebte den "Sommerhaus"-Fluch am eigenen Leib. Mit Ex-Freund Benjamin Boyce nahm sie 2019 an der RTL-Show teil, das Paar trennte sich kurz nach den Dreharbeiten. Kein Wunder, dass der frühere Boygroup-Star der letzte Mensch ist, den sie bei "Promis unter Palmen" wiedersehen möchte.

SAT.1 tut ihr den Gefallen, konfrontiert sie aber immerhin mit zwei Mitbewohnern aus der damaligen "Sommerhaus"-Staffel: Auch Willi Herren und Elena Miras waren 2019 dabei. Auch Willi Herren und Elena Miras sind von ihren damaligen Partnern mittlerweile getrennt. Das sollte doch zumindest für viel Gesprächsstoff in der Promi-Villas in Thailand sorgen.

Zum Gesprächsstoff könnte auch der Po von Kate Merlan werden, der ist nämlich brandneu: Mit Eigenfett ließ sich Kate Merlan einen XXL-Hintern formen. Die 34-Jährige und ihr frisch renoviertes Hinterteil haben sich viel vorgenommen. "Ich werde gewinnen, weil ich schlauer bin, als alle denken", sagt Kate Merlan.

Vor der Teilnahme im "Sommerhaus der Stars" war Kate Merlan auch schon Kandidatin bei "mieten, kaufen wohnen", "Das perfekte Dinner", "Newtopia" oder "Get the f*** out of my house". 2020 war sie bereits für eine andere Reailityshow in Thailand, als sie bei "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" teilnahm.

<<< "Promis unter Palmen": alle Infos zur 2. Staffel >>>

Das Tattoo-Model schämt sich übrigens keinesfalls für die vielen Auftritte in niveaubefreiten Reality-Sendungen: "Ich bin stolz, Reality-Star zu sein. Das war immer mein Traumberuf. Am Ende wird mich hier keiner vom Platz kriegen." Vor ihrer eindrucksvollen TV-Karriere war Kate Abteilungsleiterin in einem Modegeschäft. Das war ihr aber auf Dauer offenbar zu langweilig.

Die gebürtige Sächsin macht vor der zweiten Staffel noch eine klare Ansage: "Ich bin ein Unikat, das darf bei 'Promis unter Palmen' natürlich nicht fehlen! Es ist härter und bitchiger, dort überleben nur die ganz starken Charaktere."

Als eine von zwölf Kandidaten kämpft Kate Merlan bei "Promis unter Palmen" ab Montag, 12. April 2021, um 100.000 Euro. Die Promis werden dabei von 60 Kameras, denen nichts entgeht. Bei Streaming-Anbieter Joyn+ sind die Folgen (bis auf Folge 1) schon sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung verfügbar.