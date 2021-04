Promis unter Palmen 2021: SAT.1 nimmt Folge 1 bei Joyn raus

Zweite Staffel, zweiter Skandal: SAT.1 hat auf die Kritik an der ersten Folge von "Promis unter Palmen" reagiert und diese offline genommen. Bei Streaming-Portal Joyn ist sie nicht mehr verfügbar.

Der Grund für diese Maßnahme: Einer der Teilnehmer, Prinz Marcus von Anhalt, hatte sich im angetrunkenen Zustand beleidigend und homophob gegenüber Katy Bähm geäußert. Unter anderem sagte er: "Es ist eklig, wenn zwei Männer sich küssen. Mir kann keiner sagen, dass das normal ist." Daraufhin hatte es nicht nur Kritik am Pöbel-Prinz selbst gegeben, sondern auch an SAT.1. Man hätte dem Prinzen keine Plattform gegen dürfen und/oder seine Aussagen schon in der Show selbst klarer einordnen und sich davon distanzieren müssen, so der Vorwurf vieler Zuschauer.

"Prinz Marcus von Anhalt hat sich bei #PromisunterPalmen inakzeptabel homophob geäußert. Wir haben versucht, diese Aussagen im Umfeld und im Anschluss der Sendung einzuordnen. Aber wir müssen feststellen: Diese Einordnung war so nicht ausreichend", twitterte SAT.1 am Dienstag. "Deswegen haben wir uns entschieden, die Folge online von allen Plattformen zu entfernen. Prinz Marcus von Anhalt wird in Zukunft in keiner Show von SAT.1 mehr stattfinden."

Katy Bähm hatte die Verantwortlichen in Schutz genommen. "Ich finde diese Vorwürfe gegen SAT.1 nicht nett", twitterte die Drag-Queen. "Meine Meinung: DIESE THEMEN MÜSSEN GEZEIGT WERDEN DAMIT ES BEI DEN LEUTEN KLICK MACHT!!!" Die Produktion, so Katy Bähm weiter, habe "sich wirklich gut um uns gekümmert".

Schon im vergangenen Jahr hatte SAT.1 eine Folge von "Promis unter Palmen" zwischenzeitlich offline genommen. Society-Lady Claudia Obert wurde von anderen Kandidaten als "Vieh" und "schizo" bezeichnet, dieses Mobbing ging vielen Zuschauern zu weit.

"Promis unter Palmen" läuft immer montags um 20.15 Uhr bei SAT.1. Wer bis zu TV-Ausstrahlung nicht warten möchte, kann die Folgen sieben Tage vorab als Stream schauen. Bei bei Streaming-Anbieter Joyn+ wird die neue Folge immer schon unmittelbar nach der TV-Ausstrahlung der vorherigen Folge bereitgestellt.