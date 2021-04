Giulia Siegel: Erst "Promis unter Palmen", dann "Die Höhle der Löwen"?

Für viele Kandidaten ist die Teilnahme bei "Promis unter Palmen" einfach nur eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das gilt auch für Giulia Siegel, die mit ihrer Gage ganz konkrete Pläne hat.

Die Tochter von Erfolgskomponist Ralph Siegel kann wie viele ihrer Mit-Kandidaten die Kohle gut gebrauchen, schließlich fallen die Auftritte als DJ derzeit flach. "Ich mache mit, weil ich seit März 2020 meinem Beruf als DJ Corona-bedingt nicht mehr ausüben darf und mein Freund Ludwig (Fernsehkoch Ludwig Heer, Anm. der Red.) und ich das Start-Up 'Greenbill' zur Kassenzettel-Vermeidung gegründet haben, für das wir den Vertrieb aufbauen wollen", erklärt Giulia Siegel.

Ein Start-up also. Wäre Giulia Siegel da nicht in "Die Höhle der Löwen" besser aufgehoben als bei "Promis unter Palmen"? In der Tat hat DHDL-Sender VOX vor der aktuellen Staffel angekündigt, dass sich auch eine ehemalige Dschungelcamperin den Löwen vorstellt. Den Namen verriet VOX im Vorfeld nicht, doch der Gedankensprung zu Giulia Siegel, die 2009 in der vierten Staffel bei "Ich bin in Star – Holt mich hier raus" Kandidatin war, ist nicht allzu groß.

Gut möglich also, dass die 46-Jährige in diesem Frühjar am Montagabend gleich bei zwei Sendern zu sehen ist, schließlich laufen die neuen Folgen von "Promis unter Palmen" zur selben Zeit wie "Die Höhle der Löwen" ...

Um aus dem Schatten des berühmten Vaters zu treten, begann Giulia Siegel ihre Model-Karriere eins als Giulia Legeis. Im Fernsehen machte sie dann aber mit ihrem richtigen Nachnamen Karriere. Sie war nicht nur im "Dschungelcamp", sondern auch bei "Giulia in Love", "Der VIP-Bus – Promis auf Pauschalreise" oder "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" teil. Wie so viele ihrer Konkurrentem bei "Promis unter Palmen" war sie auch schon im "Sommerhaus der Stars". Sie und ihr Freund Ludwig Heer wurden Fünfte. Immerhin überstand die Beziehung der beiden die Teilnahme.

Zudem arbeitet Siegel früher auch als Schauspielerin. Sie übernahm kleinere Rollen in Serien wie "Marienhof" oder "Dr. Stefan Frank", auch in einem "Tatort" spielte sie im Jahr 2000 mit.

"Ich freue mich am meisten, wenn alle zusammentreffen und die wundervolle Harmonie bröckelt, die Masken fallen und man genau sehen kann: Du willst also Sendezeit, und du willst deine Titten in die Kamera halten. Lasst die Spiele beginnen", sagt sie über "Promis unter Palmen".

Die zweite Staffel von "Promis unter Palmen" mit Giulia Siegel und elf anderen Kandidaten läuft ab dem 12. April 2021 immer montags um 20.15 Uhr bei SAT.1. Wer die neuen Folgen schon sieben Tage vor der Ausstrahlung im TV sehen möchte, wird bis auf die erste Folge bei Streaming-Anbieter Joyn fündig. Dort ist jeweils nach Ausstrahlung einer Folge im TV die jeweils nächste vorab zu sehen.