Promis unter Palmen 2021: Woher kennt man Katy Bähm?

Bei ihr hinterlässt schon der Name Eindruck: Katy Bähm ist eine von zwölf Kandidaten in der zweiten Staffel von "Promis unter Palmen". Angefangen hat ihre TV-Karriere einst bei Heidi Klum – allerdings nicht bei "Germany's next Topmodel".

Katy Bähm (28) war 2019 in der ProSieben-Show "Queen of Drags" dabei. Auch wenn es nicht für eine Top-Platzierung reichte – im Finale standen andere – war es für Katy Bähm immerhin ein Sprungbrett in die Welt des Reality-TV. 2020 war die Drag-Künstlerin bei "Promi Big Brother" mit dabei, wo sie sich meistens ungeschminkt und ohne Perrücke zeigte und sich vor allem mit Simone Mecky-Ballack nach Herzensluft zoffte. Das hat SAT.1 offenbar überzeugt: Katy ist bereit für "Promis unter Palmen".

Katy Bähm hat jedenfalls hohe Erwartungen an die zweite Staffel. "Ich erwarte bei 'Promis unter Palmen', dass wir der coolste Cast aller Zeiten sind und die Staffel sowas von rocken werden", sagt sie. Am meisten freut sie sich bei "Promis unter Palmen" auf "lustige Challenges und witzige Kostüme. Ich bin mir ja für nichts zu schade!"

Katy Bähm ist seit mehreren Jahren verlobt

Mit bürgerlichem Namen heißt Katy übrigens Burak Bildik. Seine Liebe zur Drag-Kunst entdeckte der ausgebildete Make-up-Artist und Fitnesstrainer der Legende nach an Karneval, als er sich als Lady Gaga verkleidete. Privat ist Burak Bildik mit dem Berliner DJ "DJ Francis" liiert. Das Paar teilt sein Glück gerne bei Instagram, bald soll geheiratet werden. Den Heiratsantrag machte DJ Francis seiner Katy schon 2019, als sie gerade in voller Montur auf einer Bühne stand. Zuletzt wurden die Eheringe gekauft.

Bei seiner Familie stieß Burak allerdings auf Ablehnung. Vor allem sein Vater könne nicht akzeptieren, dass sein Sohn schwul sei. "Aber ich habe gelernt, stark zu sein und wurde eine der erfolgreichsten Drag-Queens Europas", sagt Katy Bähm in einem Instagram-Video.

Bei "Promis unter Palmen" wird man Katy, die einen Online-Shop für Perücken betreibt, sicherlich auch ohne Perücke und Schminke sehen. "Es macht schon Spaß aber ich bin dann auch froh, wenn ich abends heimkomme, die Scheiße abmachen kann und dann ich bin", sagte die Drag-Queen vor ihrer Teilnahme bei "Queen of Drags" im ProSieben-Steckbrief.

Die zweite Staffel von "Promis unter Palmen" mit Katy Bähm und elf anderen Kandidaten läuft ab dem 12. April 2021 immer montags ab 20.15 Uhr bei SAT.1. Bei Streaming-Anbieter Joyn sind die Folgen schon sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung abrufbar.

