Madonna räkelt sich in lasziver Unterwäsche bei Instagram

Madonna geizt bekanntlich nicht mit ihren Geizen. Die Fotos, die sie nun bei Instagram veröffentlicht hat, sind aber selbst für die Pop-Diva ungewöhnlich.

Dass Madonna gerne provoziert, dürfte den meisten wohl bereits seit den Anfängen ihrer Karriere in den 80er-Jahren bewusst sein. Auch heute, fast 40 Jahre nachdem sie mit Mega-Hits wie "Like A Virgin" oder "Material Girl" auf der ganzen Welt Erfolge feierte, fällt die US-Sängerin gerne auf. Das bewies nun auch ein neuer Instagram-Post, der unter den Fans der 62-Jährigen für eine ganze Menge Aufregung sorgte: Auf drei Selfies zeigt sich Madonna in verschiedensten Posen – ausschließlich in äußerst knapper Unterwäsche bekleidet!

"Und nun ein Moment der Selbstreflexion," kommentierte die Pop-Diva ihre Fotos. Die "Selbstreflexion" scheint sich gelohnt zu haben: Der Post erhielt innerhalb eines Tages mehr als eine Million Likes und wurde knapp 30.000-mal kommentiert. Ob der Beitrag tatsächlich Ergebnis eines Augenblicks der Selbstbesinnung war oder sich geschickte Promo für einen neuen Song hinter dem Post verbirgt, bleibt abzuwarten.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH