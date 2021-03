"Das Traumschiff" sticht wieder in See

Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) nimmt am Ostersonntag Kurs auf die Malediven. Mit prominenter Unterstützung geht die Reise zum Thaa-Atoll.

Jeder zweite Deutsche ist gerade reiselustig und würde am liebsten seine Koffer packen. Das hat eine aktuelle repräsentative Umfrage unter den prisma-Lesern ergeben. 70 Prozent würden spontan eine Reise buchen. Leider steht die Corona-Pandemie derzeit noch vielen Plänen im Weg. Umso besser also, dass es zumindest im Fernsehen am Ostersonntag mit einer neuen Folge "Traumschiff" wieder auf große Fahrt geht. Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) und seine Crew steuern dieses Mal die Malediven an.

Neu mit an Bord ist Collien Ulmen-Fernandes in der Rolle der Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado. Diese hat Besuch von ihrem Neffen Timo, einem begeisterten Fußballspieler. Als Timo auf den ehemaligen Fußballprofi Lars Meyer trifft, ist die Begeisterung groß, und die beiden freunden sich an. Doch dann stellt sich heraus, dass ausgerechnet Jessica an der Operation beteiligt war, die zum Ende der Profi-Karriere von Lars geführt hat.

Die Zuschauer dürfen sich auch auf weitere spannende, teils sehr emotionale Geschichten freuen: Der Weltreisende und Langzeitpassagier Frank Baum (Christoph M. Ohrt) trifft auf die frisch geschiedene Birgit Röhl (Saskia Vester), die ihre Freundin Hanna Liebold (Barbara Wussow) an Bord besucht. Währenddessen verliebt sich Kornelius Busch (gespielt von Ferdi Özten) Hals über Kopf in die hübsche Tanzlehrerin Mia (Victoria Swarovski). Und als i-Tüpfelchen gibt es traumhafte Aufnahmen von den Malediven – also ein bisschen UrlaubsFeeling für daheim.

TV-TIPP