Let's Dance 2021: "Ilse DeLange ist der Knaller"

In der vierten Live-Show der 14. "Let's Dance"-Staffel fiel zum dritten Mal die 30: Nicolas Puschmann und sein Tanzpartner Vadim Garbuzuv bekamen für ihren Contemporary die perfekte Punktzahl. Die beiden begeisterten auch unseren "Let's Dance"-Experten Pascal Hens, der aber für sich noch ein anderes Highlight ausgemacht hat.

"Alles andere als 30 Punkte wäre eine Frechheit", sagte Joachim Llambi über den gefühlvollen Contemporary von Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov zum Song "Unsteady" von X Ambassadors. Auch Pascal Hens, der 2019 an der Seite von Ekaterina Leonova selbst "Let's Dance" gewonnen hat, war beeindruckt. "Vadim, was du da choreografisch auf die Beine stellst und wie du das Nicolas beibringst ... Ich konnte mir das gar nicht richtig vorstellen, wie das mit zwei Männern fuktionieren soll", sagt "Pommes" und zieht seinen imaginären Hut vor den beiden.

Hin und weg ist der Handball-Weltmeister von 2007 von Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov. "Ilse ist der Knaller", sagt Pascal Hens. "Sie ist nur am strahlen. Sie hat so viel Spaßund präsentiert das auch immer mit Evgeny. Die beiden haben sich glaube ich gesucht und gefunden."

Als ehemaliger Weltklasse-Handballer wirft Pascal Hens natürlich immer einen besonderen Blick auf die Sportler. Bei Boxer Simon Zachenhuber und Ex-Fußballer Rusik Gislason gab es in dieser Woche für Hens wenig zu bemängeln. "Tango ist ein sehr schwerer Tanz", sagt Pascal Hens über die Leistung von Gislason. "Er hat in seiner MAZ auch gezeigt, dass er ein bisschen unzufrieden mit sich selbst war. Er arbeitet sehr mit dem Köpfchen. Das erinnert mich sehr an mich", so der "Let's Dance"-Sieger von 2019.

Im Wechsel mit Sabrina Mockenhaupt analysiert Pascal Hens exklusiv für prisma die Leistungen der Tanzpaare bei "Let's Dance" 2021. Was er sonst noch zur vierten "Let's Dance"-Liveshow und zur Niederlage der Männer im Battle "Boys vs. Girls" zu sagen hat, sehen Sie im Video auf unserem YouTube-Kanal.

Quelle: areh