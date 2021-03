Der Quiz-Champion – Das Promi-Special: die Kandidaten im ZDF

Es ist ja nicht so, dass Frank Plasberg nicht gut ausgelastet wäre. Bekanntlich greift er ja in seinem ARD-Polittalk "Hart aber fair" regelmäßig die Aufregerthemen der Nation auf. Zeit für Einsätze in der Fernsehunterhaltung bleibt aber noch genug – als Gastgeber von eigenen ARD-Sendungen oder so wie jetzt als einer der Stargäste in der neuen Ausgabe der ZDF-Show "Der Quiz-Champion – Das Promi-Special".

Plasbergs Kollege und Allzweckmoderator Johannes B. Kerner möchte dabei den klügsten Kopf unter deutschen TV-Persönlichkeiten krönen. Zum Wettkampf treten Olaf Schubert, Laura Karasek, Anneke Kim Sarnau, Chris Tall und eben Frank Plasberg als Kandidaten an.

Was das laut Eigenwerbung "härteste Quiz" im deutschen Fernsehen diesmal so pikant macht: Gesucht wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die erste Promi-Siegerin der Reihe. Und die hieß Anne Gesthuysen – die Gattin von Frank Plasberg. Beide dürften als bestens geübt gelten: Immerhin traten Gesthuysen und Plasberg zwischen 2016 und 2017 werktäglich jeweils im von Jörg Pilawa moderierten ARD-Quiz "Paarduell" an. Sie wissen also, wie man sich strategisch geschickt der im ZDF-Promi-Special möglichen Siegprämie von 25.000 Euro für einen guten Zweck annähert.

Keine Sonderbedingungen gelten für die Prominenten beim tatsächlich taffen Spielmodus: Alle Kandidaten müssen sich mit Experten messen – im direkten Duell. Und da gilt es, Ulrich Wickert in der Disziplin "Zeitgeschehen", Jürgen von der Lippe im Fach "Literatur und Sprache", Katrin Müller-Hohenstein bei Sport-Fragen, Bastian Pastewka ("Film und Fernsehen") und Tim Mälzer ("Ernährung") zu schlagen.

Der Quiz-Champion – Das Promi-Special – Sa. 27.03. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH