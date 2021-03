ZDF-Doku: Wie wurde Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras?

Was sich am 29. Februar 2020 in der Fußballarena in Sinsheim ereignete, sorgte für ein Beben in Fußball-Deutschland. Doch es war nicht das Geschehen auf dem Platz – Bayern München führte nach etwas mehr als einer Stunde mit 6:0 gegen chancenlose Hoffenheimer -, das im Mittelpunkt stand. Vielmehr geriet einmal mehr Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp ins Visier der Ultras. Mit Hassplakaten brachten Bayern-Fans das Spiel an den Rande des Abbruchs. In der Doku "Der Prozess: Wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde" arbeitet Jochen Breyer im Rahmen der ZDF-Reihe "das aktuelle sportstudio – die doku" dieses dunkle Kapitel auf.

Dafür rollt Breyer den gesamten Konflikt auf, der bis ins Jahr 2008 zurückreicht. Damals hielten Fans von Borussia Dortmund bei einem Spiel ein Banner hoch, das das Gesicht Hopps im Fadenkreuz zeigte. Es sollte der Startschuss sein für eine Hetzkampagne, die sich bis zum unrühmlichen Moment im Februar 2020 hochschaukelte. "Der deutsche Fußball ist am Tiefpunkt angekommen", bilanzierte DFB-Präsident Fritz Keller noch am selben Abend im "aktuellen sportstudio".

In der 45-minütigen Dokumentation spricht Jochen Breyer mit den Beteiligten. Selbst die Ultras der Schickeria melden sich zu Wort – höchst ungewöhnlich. Schließlich meidet die Ultra-Szene bis auf wenige Ausnahmen die Öffentlichkeit im Normalfall. Außerdem versucht der Film zu erklären, weshalb der angesehene Wohltäter Dietmar Hopp von Ultra-Gruppierung als Hassfigur stilisiert wird. Abgesehen davon wirft Breyer einen Blick in die Zukunft: Wie wird sich die Kontroverse entwickeln, wenn wieder Fans ins Stadion dürfen?

das aktuelle sportstudio – die doku – Sa. 27.03. – ZDF: 23.30 Uhr

